أفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.



وقال المدير التنفيذي للشركة أوليغ إيفتوشينكو لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن بعض التطورات في هذا المجال جديدة تماما..على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع لفيروس كوفيد -19، يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب".



وأعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.



وبلغ عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في روسيا 1534، أغلبهم في موسكو -1014 مصابا.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.

