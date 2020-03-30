خليك في البيت المكتبة بين إيديك مبادرة طب حلوان تسهيلا على الطلاب

وأوضح الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من الجامعة وكلية الطب على سلامة الطلاب للتعريف بوسائل الحصول على المعلومات من خلال مصادر موثوقة يمكن أن يحتاجها الطلاب لتيسير الدراسة، في الوقت الذي تسعي فيه الجامعة إلى تفعيل وتطوير منصات التعلم الافتراضية، موجهًا بالتوسع في التعليم الإلكتروني، تحقيقًا لفكرة التحول الرقمي في التعليم الجامعي خلال المرحلة المقبلة.