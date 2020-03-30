كورونا يستوحش في إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس القاتل

أعلنت إسرائيل، الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4347؛ وذلك بعد تسجيل 100 إصابة جديدة.





وقد أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي إلى 4247 حالة بينها 74 في حالة حرجة.





كما سجلت إسرائيل حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 15 شخصًا.





وفي وقت سابق، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان، بأن هناك مخاوف من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال "عيد الفصح"، متوقعًا في الوقت ذاته أن يصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 200 حالة خطيرة أسبوعيًا.

كما حذر سيمان أمام لجنة كورونا في الكنيست، من إصابات كثيرة في الأوساط الفلسطينية الداخل والقدس خلال شهر رمضان، وفقا لما نقلته القناة السابعة العبرية.





وأصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا شديدا لرعاياها بشأن مغادرة إسرائيل بسبب فيروس كورونا.





وحذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها من إنهم إذا أرادوا مغادرة إسرائيل فعليهم المغادرة على الفور، وإلا سيضطرون للإقامة بها إلى أجل غير مسمى.