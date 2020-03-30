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فن

إصابة زوج والدة نيكو سانتوس بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن النجم العالمي نيكو سانتوس عن حزنه الشديد على فقدان زوج والدته، سوني، والذي توفي بعد إصابته بفيروس "كورونا". 

وكشف نجم "Superstore" البالغ من العمر 40 عاما عن الأخبار المحزنة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "Twitter"، وأكد أنه من المحزن عدم القدرة على تهدئة أمه أو شقيقه على فقدانهم، إضافة إلى أن والدته تقاتل الفيروس بنفسها وهو ما أكده موقع "جاست جيرد" الشهير. 
 
وأشار النجم الشهير إلى أنه في الوقت الحاضر، لم تكن والدته بحاجة إلى دخول المستشفى، واستكمل حديثه مؤكدا أن "فقدان زوج أمي هو أمر موجع ولكن ما دمرني أكثر هو أن هذا الوباء قد أبقى عائلتي منفصلة". 
 
وتابع: "أود أن أشكر كل واحد منكم الذي قدم صلوات وحب ومساعدة لعائلتنا خلال هذا الوقت العصيب، ويرجى الاستمرار في الصلاة والدعاء وذلك من أجل إرسال طاقة الشفاء إلى أمي.. ارقد في سلام تيتو سوني.. أحبك".
 
يذكر أن نيكو سانتوس قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين سينمائية وتليفزيونية، أبرزها "The Clapper" و"Crazy Rich Asians" و"Best Seller".
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