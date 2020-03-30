رئيس جامعة حلوان يشيد بقرارات رئيس الجمهورية لدعم القطاع الطبي

أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لجميع العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.





وأعرب الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية عن سعادتهم وتقديرهم لهذا القرار الإنساني الذي يعبر عن تقدير الرئيس لجهود العاملين في المهن الطبية والتضحيات التي يقدمونها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وهو مايسهم في دعم أصحاب المهن الطبية ماديًا ومعنويًا.





وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى أن الأطباء في مصر هم الجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعملون بكفاءة ويبذلون جهود شاقة بتفان غير مسبوق في عملهم، مشيداَ بقرار رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الصائب وأثره الايجابى المعنوى قبل المادى على العاملين بالقطاع الطبي.



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ودعا رئيس جامعة حلوان كافة العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة حلوان وعلى مستوى الجمهورية إلى مواصلة العمل والجهد لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد للعبور بالوطن للمستقبل وإستمرار رسالتهم الانسانية السامية لخدمة المواطنين علي أعلي مستوي، في ظل دعم الدولة وسعيها لتقديم كافة سبل المساعدة والتأمين لأطباء مصر وأفراد التمريض والعاملين بالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة واحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار.



