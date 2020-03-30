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أخبار البلد

وزير النقل: التنسيق مع الداخلية لاستمرار مسير القطارات لمحطاتها النهائية في وقت الحظر

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:10 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير - وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الاثنين، اجتماعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية المهمة التي تخدم المواطن المصري.

بدأ اللقاء بتأكيد الوزير على ضرورة أن تراعي جداول التشغيل تسيير قطار إلى أسوان صباحًا وأن يتم تسيير قطار آخر في حالة زيادة الطلب من الركاب في توقيت مناسب، مع استمرار صلاحية التذاكر التي تم حجزها قبل الأربعاء الماضي؛ يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجول بدءًا من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

كما أكد وزير النقل استمرار مسير القطارات لمحطتها الانتهائية في حال عدم وصولها قبل توقيت الحظر والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة الحرص على النظافة التامة للمحطات والقطارات بالتزامن مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف أنواع القطارات العادية والمكيفة وعربات النوم.

كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بإنتاجية الورش وتدبير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والعمرة، وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التواصل بين جميع القيادات ومرؤوسيهم في مواقع العمل، كما أكد ضرورة العمل على تقديم جميع التسهيلات للركاب.

وشدد وزير النقل على سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الأوتوماتيكية بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد؛ لحوكمة دخول الركاب إلى المحطات بالتذكرة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية لجميع طوائف التشغيل لتحسين مستوى الأداء ورفع مستوى السلامة.
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