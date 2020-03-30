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جامعة عين شمس تسابق الزمن للتوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:19 م
عين شمس: نحاول التوصل
عين شمس: نحاول التوصل الى مصل لعلاج كورونا
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ان الجامعة تحاول جاهدة ان تتوصل الى مصل او دواء لفيروس كورونا لذلك شكلت فرق بحثية من كليات الطب والصيدلة الفيزياء بالتعاون مع مركز ابتكار الدواء في كلية الصيدلة الذي له باع كبير في مجال تصنيع الدواء.


وتابع الدكتور محمود المتيني، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان جامعة عين شمس لها دور كبير في تصنيع الجاونتات والمستلزمات الطبية الخاصة من سنين داخل المستشفيات الجامعية التابعة لها ولكن تم تكثيف هذه الخطوط وزيادة انتاجيتها لتلبية الاحتياجات من هذه المستلزمات في تلك الفترة.


واضاف المتيني، أن التنسيق بين المستشفيات والجامعات ووزارات الدولة مهم جدًا في هذه الفترة وتحديد الادوار بدقة شديدة لاتجاه الجهود في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنه تم تقليل العيادات الخارجية الى 25%، واستمرار قسم الطوارئ بكفاءة 100%.


واشار الى ان مستشفيات جامعة عين شمس سواء مستشفى عين شمس التخصصي او مستشفى الدمرداش او العبور بها أكثر من الف سرير مجهز ويوجد كل التخصصات ووحدات العمليات البسيطة والدقيقة.


واكد  ان المستشفيات لا تستقبل اي حالات ايجابية من المصابين بالكورونا للحفاظ على صحة الاطباء والمواطنين، وتحويلهم الى مستشفيات العزل المحددة من قبل الدولة.

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