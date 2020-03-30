جامعة حلوان تعلن عن تصنيع المستلزمات الطبية للمستشفيات..فيديو

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن هناك مبادرة بين جامعة حلوان وبين احدى المجمعات الصناعية التي قامت بدعم الاطباء من خلال تقديم الملابس الخاصة بهم من ماسكات وغيره وسيتم تصنيعها داخل الجامعة بواسطة الطلبة من كلية الفنون التطبيقية وكلية الاقتصاد المنزلي.





وتابع الدكتور ماجد نجم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن سيتم انتاج 3 آلاف جاون و 5 الاف ماسك للاطباء وفقا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية وإمداد كل المستشفيات التي تحتاج إليهم، وهذا وفقا لما حث عليه رئيس الجمهورية بضرورة توفير مكان داخل الجامعات الحكومية لتصنيع المستلزمات الطبية.





واضاف أن هناك مبادرات وجهود كبيرة للتوصل الى مصل لوباء كورونا، وان لا يتم استقبال اي حالات لمصابين بفيروس كورونا الا في مستشفى بدر الجامعية.





واشار الى انه يتم تقليل عدد المرتدين على المستشفيات في العيادات الخارجية لحصر الجهود على الحالات الحرجة والمصابين بالفيروس، ولكن استقبال الحالات الايجابية يكون في مستشفى 15 مايو فقط لانها مستشفى عزل مخصص من قبل الوزارة.