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أخبار البلد

هل هناك زحام؟.. شاهد الخط الثاني لمترو الأنفاق الساعة 2 ظهرا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:58 م
الخط الثاني لمترو
الخط الثاني لمترو الانفاق الساعة 2 ظهرا
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أحمد أبوشوشة
رصدت عدسة صدى البلد حالة الزحام في تمام الساعة الثانية ظهرا في الخط الثاني لمترو الأنفاق بأحد القطارات، والتي لم تشهد اي حالة من الزحام ع الإطلاق، بل كانت هناك مقاعد كاملة خالية من الركاب.

وسادت حالة من الجدل منذ أمس على الزحام الذي يشهده مترو الانفاق في هذا الأيام وهو ما نفاه الفريق مهندس، كامل الوزير وزير النقل، والذي اكد أن المترو لم يشهد زحام خلال هذه الأيام الماضية، باستثناء أول أيام حظر التجول.

ومن جانبه، اعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عن تم الدفع، أمس الأحد، بـ ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.

وأشار الى ان هناك ٣٨ قطارا يعمل بالخط الأول  و٢٢ بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن ٤ دقائق، وتم تقليله إلى 3 دقائق لتخفيف حالة الزحام  والحد من انتشار فيروس كورورنا.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد زار بالامس، قبل بدء توقيت حظر التجوال، مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات.

واطمـأن الوزير على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات  وعلى تقديم التسهيلات للركاب ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني، وتابع مرور ٣ قطارات واطمأن على عدم وجود أي تزاحم.

والتقى الوزير بعدد من الركاب، وأشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدا انه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم، وتابع  عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو  على الأرصفة أو داخل القطارات.

وأشار الى ان هناك ٣٨ قطارا يعمل بالخط الأول  و٢٢ بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن ٤ دقائق وتم الدفع بـ ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة  التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.
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