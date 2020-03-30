أستاذ أمراض جلدية: المضاد الحيوي لا يقضي على الفيروسات.. فيديو

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إنه من الخطر إعطاء مضادات حيوية فى حالات الإصابة بالفيروسات، لافتا إلى دور الطبيب المعالج فى توعية المريض عن ضرر المضادات في حالة الفيروسات.
وأشار أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أثناء حواره مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"،إلي إن إعطاء المريض المصاب بفيروس مضادات حيوية، يعمل على إضعاف مقاومة الجسم
للفيروس.
وتابع قائلا" إحنا كدا بنفتح الباب على مصراعيه للفيروس.
كما استهدفت الدولة المصرية، دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار أنتشار فيروس كورونا وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، إذ ان هناك العديد من القطاعات تأثرت من انتشار الفيروس بنسب متفاوتة.
وفي إطار ذلك، عقد كل من الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط؛ و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.