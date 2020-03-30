AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ أمراض جلدية: المضاد الحيوي لا يقضي على الفيروسات.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:59 م
عاصم فرج، أستاذ الآمراض
عاصم فرج، أستاذ الآمراض الجلدية والتجمي
Advertisements
اسراء صبري
قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إنه من الخطر إعطاء مضادات حيوية فى حالات الإصابة بالفيروسات، لافتا إلى دور الطبيب المعالج فى توعية المريض عن ضرر المضادات في حالة الفيروسات.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أثناء حواره مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"،إلي إن إعطاء المريض المصاب بفيروس مضادات حيوية، يعمل على إضعاف مقاومة الجسم للفيروس.

وتابع قائلا" إحنا كدا بنفتح الباب على مصراعيه للفيروس.


كما استهدفت الدولة المصرية، دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار أنتشار فيروس كورونا وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، إذ ان هناك العديد من القطاعات تأثرت من انتشار الفيروس بنسب متفاوتة.

وفي إطار ذلك، عقد كل من الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط؛ و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث المصري يعلن عن خبر سار بخصوص فيروس كورونا.. فيديو

وداعًا كورونا.. فرنسا تزف بشري سارة عن دوائين للفيروس القاتل

حالة واحدة لاستخدام مضادات حيوية في ظل انتشار كورونا.. فيديو

مفاجأة سارة.. علامة في جسد المصريين تؤكد إمكانية تحصينهم ضد كورونا

محافظ بني سويف ومدير القوى العاملة بالمحافظة يبحثان دعم الأسر الفقيرة

3 وزراء يبحثون الإجراءات التنسيقية لدعم العمالة المتضررة من تداعيات وباء كورونا

ترشيحاتنا

ترحيلهم أو إلقائهم فى الصحراء.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب موقفها من الوافدين المصابين بـ كورونا

أحمد فتحي لـ صدى البلد: أخطرت الأهلي برحيلي نهاية الموسم

شركات السياحة تكشف توقيت رد أموال المعتمرين الملغى رحلاتهم

تعامل باحترافية ومحدش يزعل منه.. نجم الأهلي السابق يعلق على رحيل أحمد فتحي

لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا.. ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة

كورونا يضرب المخابرات الأمريكية .. CIA تعلن عجزها أمام الفيروس القاتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"ساحرة شريرة".. خطأ بسيط يحول لون بشرة سيدة إلى الأخضر.. شاهد

الرياضة في زمن فيروس كورونا.. مصطفى وآية يمارسان التمرينات بالكمامات الطبية.. صور

عطلة افتراضية.. لقطات لا تُنسى لأماكن أثرية وسياحية شهيرة حول العالم.. شاهد