أستاذ أمراض جلدية: المضاد الحيوي لا يقضي على الفيروسات.. فيديو

وفي إطار ذلك، عقد كل من الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط؛ و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.



