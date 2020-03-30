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تعليم

مجلس جامعة عين شمس يعقد جلسته اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:28 م
اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة عين شمس
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قســم التعليـــم

عقدت صباح اليوم بمقر قصر الزعفران، الجلسة الدورية لمجلس جامعة عين شمس برئاسة أ. د. محمود المتيني و حضور أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة سابقا و أ.د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة سابقا و أ.سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.



كما شهد المجلس حضور عمداء مختلف الكليات و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر و عضو المجلس من الخارج من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.



واستهل أ.د. محمود المتيني المجلس بتهنئة أ.د. محمد عوض تاج الدين لتوليه منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، كما هنأ المجلس محمد الإتربي لتوليه رئاسة اتحاد بنوك مصر.



ووجه المجلس أيضا التهنئة للأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح لتوليه منصب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.



كما أشاد رئيس جامعة عين شمس بالجهود المبذولة من قبل مختلف كليات الجامعة للانتهاء من إتاحة المقررات الإلكترونية للطلاب في وقت قياسي ، مؤكدا أن تفعيل منظومة التعليم عن بعد يسرت سبل تجاوز الظروف الصحية العالمية الطارئة، كما وجه الشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و إدارة تطوير التعليم بالجامعة و مديرتها التنفيذية أ.د. منى عبد العال الأستاذ بكلية الطب، لما بذلوه من جهود فائقة في هذا الصدد.



وناقش المجلس كافة الأعمال المتضمنة ، مع التأكيد على استمرار منظومة العمل بالجامعة وفق ما يحقق الصالح العام.

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