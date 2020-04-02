تعقيم شارع كورنيش النيل.. إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بأسوان





وفى هذا الإطار قامت إدارة المتوطنة بالمديرية بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم لمنطقة شارع كورنيش النيل .





كما تم أيضًا تنفيذ حملات تعقيم وتطهير لمواقف السيارات، ومحطة قطارات السكك الحديدية .





وبالتوازى مع ذلك قامت المديرية عن طريق فرق الإنتشار السريع بعمل الفحص والمسح الحرارى لأفراد كمين الشراونة بحرى بالطريق الصحراوى التابع لمركز ومدينة إدفو شمال أسوان ، بالإضافة للسيارات المارة بالكمين.





كما قامت أيضًا الرائدات الريفيات بعقد ندوات توعية للسيدات المترددات على الوحدات الصحية وفى القرى عن مرض الكورونا المستجد وطرق الحماية والوقاية منه .