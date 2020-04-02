تعقيم شارع كورنيش النيل.. إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بأسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها الطبية المكثفة لتحقيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وفى هذا الإطار قامت إدارة المتوطنة بالمديرية بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم لمنطقة شارع كورنيش النيل .
كما تم أيضًا تنفيذ حملات تعقيم وتطهير لمواقف السيارات، ومحطة قطارات السكك الحديدية .
وبالتوازى مع ذلك قامت المديرية عن طريق فرق الإنتشار السريع بعمل الفحص والمسح الحرارى لأفراد كمين الشراونة بحرى بالطريق الصحراوى التابع لمركز ومدينة إدفو شمال أسوان ، بالإضافة للسيارات المارة بالكمين.
كما قامت أيضًا الرائدات الريفيات بعقد ندوات توعية للسيدات المترددات على الوحدات الصحية وفى القرى عن مرض الكورونا المستجد وطرق الحماية والوقاية منه .
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