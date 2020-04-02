سر اتصال كامل الوزير بالرئيس السيسي وماذا طلب منه .. فيديو

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الموانئ المصرية تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الـ 24 ساعة والشاحنات المصرية لم تتوقف عن عملها في نقل الخضروات والمواد الغذائية للأردن والعراق ودول الخليج؛ مشيرا الي انه اتصل هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين لإبلاغه بتوقف 600 شاحنة مصرية في ميناء نوبع .



