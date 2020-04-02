رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحتفظ بقميص محمد صلاح في منزله.. شاهد

ألكسندر شيفيرين لمناقشة مستقبل الكرة في أوروبا.

وحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، ظهر قميص صلاح في غرفة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفيرين، رفقة أكثر من قميص لأكثر من لاعب شهير في عالم كرة القدم العالمية، وهذا ما يدل على حبه الشديد له.

ويظهر قميص محمد صلاح مهاجم ليفربول في البداية، ثم قميص سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ثم قميص فيرجيل فان دايك مدافع الريدز، وفي النهاية يأتي قميص ليونيل ميسي قائد برشلونة.