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رياضة

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحتفظ بقميص محمد صلاح في منزله.. شاهد

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ظهر قميص الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الإجتماع الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، صباح أمس الأربعاء، برئاسة ألكسندر شيفيرين لمناقشة مستقبل الكرة في أوروبا.

وحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، ظهر قميص صلاح في غرفة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفيرين، رفقة أكثر من قميص لأكثر من لاعب شهير في عالم كرة القدم العالمية، وهذا ما يدل على حبه الشديد له.

ويظهر قميص محمد صلاح مهاجم ليفربول في البداية، ثم قميص سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ثم قميص فيرجيل فان دايك مدافع الريدز، وفي النهاية يأتي قميص ليونيل ميسي قائد برشلونة.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحتفظ بقميص محمد صلاح في منزله.. شاهد
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