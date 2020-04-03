وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. أفضل توقيت لتلاوة السورة أوصى به رسول الله

يوم الجمعة أي

يتحراها

وقت قراءة

يوم الجمعة من أكثر الأوقات التي نحرص عليها لاغتنام فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والذي حثنا عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأرشدنا إلى

يوم الجمعة لتحصيل أعظم الثواب والفضل لقراءة سورة الكهف، فوجدنا في السُنة النبوية الشريفة الكثير من الأجوبة التي تحدد متى وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

متى وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وما أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لعله من الأمور التي ينبغي أنكل مسلم، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها بسبب كورونا، والتي تجعل