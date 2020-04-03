AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الداخلية السعودية تعلن قرارا جديدا بشأن حظر التجول

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:23 ص
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الداخلية السعودية، الجمعة، تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: "في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 3 أبريل 2020 وحتى إشعار آخر".



وأضاف المصدر: "يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية".

وتابع المصدر: "تؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كانت السلطات السعودية قد أعلنت منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدار 24 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل القرار منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ويسمح، في أضيق نطاق، لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

كما يسمح للراغبين في استخدام الخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي، وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت لشفاء 64 حالة جديدة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاهل السعودي يتخذ قرارات حاسمة لاحتواء فيروس كورونا.. تفاصيل

5 قرارات جديدة من خادم الحرمين لمنع انتشار وباء كورونا "تفاصيل"

ممنوع الدخول والخروج من مكة والمدينة والرياض.. قرارات سعودية حاسمة

تفاصيل ليلة القبض على عسكريين سعوديين خالفوا تعليمات الحظر

السعودية تعلن بدء منع التجول في الرياض ومكة والمدينة

نشروا إسقاطات تحريضية.. ضبط 3 فى السعودية بسبب شائعات كورونا

ترشيحاتنا

مشاهد مفزعة داخل شرانيس .. الأهالي يروون لحظات الرعب عقب إعلان عزل القرية الموبوءة

كورونا يقتل طبيبا مصريا - بريطانيا .. تفاصيل آخر لحظات حياته

استقريت من كام يوم ومبسوطة.. أصالة توجه رسالة لمتابعيها على تيك توك.. شاهد

لماذا لم يصل كورونا للوادي الجديد؟ اعرف السبب

ذهبت للنوم فقتلها الفيروس.. موت مفاجئ لامرأة تجاهلت أعراض كورونا

بعد رحيل أحمد فتحي .. الأهلي يدخل طرفا في صفقة الزمالك الجزائرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور كورونا في 2011.. نفس الأحداث والعلاج في متناول اليد

بالأبيض والأسود.. زينة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها