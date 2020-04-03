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فن

بعد ساعات من طرحها.. بتوحشيني لـ فضل شاكر تقترب من 100 ألف مشاهدة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:38 ص
بتوحشيني
بتوحشيني
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آيه عاطف
حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، نجاحا كبيرا جدًا، واقتربت من تحقيق 100 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك  .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".


"بتوحشيني" كلمات : محمد رفاعي، ألحان : وليد سعد، توزيع : علي اباظة، وتريات : يحي الموجي، صولو كمان : محمود سرور، قانون : ماجد سرور، ناي : محمد عاطف، مهندس صوت : رامي سليمان، مكس وماستر : خالد رؤوف، وإستديو : صوت الحب.

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