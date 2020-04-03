العمل 3 ورديات... وزارة الصناعة توفر احتياجات المواطنين بعد أزمة كورونا... فيديو





وكشفت وزيرة التجارة والصناعة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن تلقيها الكثير من المطالبات من أصحاب المصانع برغبتهم فى العمل بنظام عمل وردية ثالثة لمواجهة زيادة الطلب على منتجاتهم بعد أزمة كورونا .

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع ، ان الوزارة وافقت بالفعل على مطالب العمال بمدهم وردية عمل ثالثة لتلبية زيادة الطلب على منتجاتهم بعد أزمة كورونا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والذى يشمل شاحنات نقل البضائع والمنتجات سواء داخليأ أو مع الموانئ .





وأكدت الدكتورة نيفين جامع ، ان الوزارة حريصة بالطبع على إلتزام القطاع بتطبيق حظر التجوال بالتوازى أيضأ مع استمرارية انتاج المصانع لتلبية احتياجات المواطنين .





وتم التنبيه المشدد على أصحاب المصانع بتأكيد إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة العمال بشكل عام ، وإنه فى حالة ظهور حالة أو الاشتباه بها يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى أطلقتها وزارة الصحة بمجرد انتشار فيروس كورونا .









قالت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التى طبقتها لمواجهة فيروس كورونا وخاصة عند تطبيق قرار الحظر .