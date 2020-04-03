احذر.. هذه الأمراض تصيبك بنقص المناعة الحاد

يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من تاريخ الإصابة به، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.
ووفقا لموقع مايو كلينك، غالبًا ما يقاوم نظام المناعة السليم البكتيريا، ولكن لا يمكن لجسمك أن يقاوم بفعالية إذا كان نظامك المناعي ضعيفًا، ويمكن لعدد من الأمراض والظروف والأدوية أن تضعف جهاز المناعة لديك، بما في ذلك:
فيروس نقص المناعة البشرية
داء السُّكَّري
مرض الكلى الحاد
بعض أنواع السرطان
علاج السرطان، مثل العلاج الكيميائي
الأدوية المعطاة لمنع رفض الأعضاء المزروعة
بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وداء كرون والصدفية
سوء التغذية
حداثة السن أو السن المتقدم
ويجب عليك الذهاب للطبيب أو استشارته إذا شعرت بالحمى أو فقدان الوزن غير المبرر أو التعرق الليلي أو السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة المستمر، لأن هذه عادةً ما تكون أعراض فيروس كورونا للوقاية من خطر الإصابة به.