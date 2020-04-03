احذر.. هذه الأمراض تصيبك بنقص المناعة الحاد

المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من تاريخ الإصابة به، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.

ووفقا لموقع مايو كلينك، غالبًا ما يقاوم نظام

السليم البكتيريا، ولكن لا يمكن لجسمك أن يقاوم بفعالية إذا كان نظامك المناعي ضعيفًا، ويمكن لعدد من

والظروف والأدوية أن تضعف جهاز المناعة لديك، بما في ذلك: