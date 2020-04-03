شاهد | تعليق تركي آل الشيخ على صورة احمد فتحي مع مدير نادي بيراميدز

بسم الله الرحمن الرحيم





بداية أحب ان أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين ادارة النادي الاهلي العظيم، فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم. فلا يصح جملة وتفصيلا ان يكون هناك خلاف بيني انا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء اي خلافات مزعومة وغير صحيحة.





فبعد أكثر من ١٢ عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققًا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لإسدال الستار و البحث عن تحد جديد في حياتي المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق و النجاح.









فهذه هي سنة الحياه، لقد اتخذت قرارًا لأكون صادقًا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كره قدم والتي استمرت اكثر من ٢٠ عامًا لم ادخر جهدًا او نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي.









قرار يرفضه القلب بشدة ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياه كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائها كي لا نصبح عبئا على النادي أو الجماهير .









وكما قلت استخرت الله رافعًا الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر لإعطاء الفرصه كامله للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربة جديده وشغف جديد في مكان آخر .





في هذه اللحظات.





وأنا أكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة والتي صنعت اسم ونجومية أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني وهي التي طالما غمرتني بالحب والمساندة الدائمة في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات .









في النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للنادي الأهلي ان تتفهم هذا القرار وأنا على يقين بوعيهم التام و فهمهم ان اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي وأهيب بهم عدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفة التي قد لا تتحرى الحقيقه في نشر اي ملابسات خاصة بهذا الموضوع.









كما أحب ان أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزه الفنيه ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي.









ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دومًا محبًا وفخورًا كوني واحدًا من أبنائه وجمهوره العظيم .