حمدى المرغنى عن فلانتينو: الوقوف أمام الزعيم شرف كبير

روج الفنان حمدي الميرغني، للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.





ونشر الميرغني البرومي عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "شرف ليا كبيير أني أقف قدام الزعيم وحلم ربنا كرمني بتحقيقه الحمدلله 🙏فلانتينو رمضان٢٠٢٠ علي mbc1 وقريبًا الأعلان عن باقي قنوات عرض المسلسل @mbc1".





مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام وتجسد رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فالنتينو التى يمتكلها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.





تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر.



