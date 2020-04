حمدى المرغنى عن فلانتينو: الوقوف أمام الزعيم شرف كبير

View this post on Instagram

شرف ليا كبيير أني أقف قدام الزعيم وحلم ربنا كرمني بتحقيقه الحمدلله 🙏 #فلانتينو #رمضان٢٠٢٠ علي mbc1 وقريبًا الأعلان عن باقي قنوات عرض المسلسل @mbc1 @ramimam