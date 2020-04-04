نجم لن تتخيله..عمرو يوسف: أتمنى أن يتابعني على إنستجرام هذا الممثل

حل النجم عمرو يوسف ضيفا على ثانى حلقات برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء.





ومن جانبها سألت آبلة فاهيتا عمرو يوسف عن الشخص الذي يتمنى أن يتابعه على حسابه الشخصي على إنستجرام، ليرد الفنان:" روبرت دي نيرو الممثل الأجنبي الشهير".





وحل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، وغنى حسن شاكوش في البداية أغنية بين الأطلال لأم كلثوم، ثم تغزلت فيه أبلة فاهيتا، قائلة:" سنانك احلى من مفيدة شيحة بكتير ويوم ما الأغنية تطلع التانية على العالم تقوم الدنيا تفرقع ويلغوا المهرجانات، وبعدين يلغوا الحفلات في العالم"، ليرد عليها حسن شاكوش، قائلًا: "اللي بيجي عليا بقى بشتغل وبنزل أغاني على يوتيوب، دا الحاجة اللي محدش يقدر يسيطر عليها".





وبدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.









كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة دكتورة هالة الحضرى، للحديث عن أعراض فيروس كورونا، ومتى يجب الاتصال برقم 105، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".









كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وقد نالت أبلة فاهيا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.