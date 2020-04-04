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حوادث

الطفلة في حضن جدتها.. حكاية تعذيب ساجدة على يد والدتها في الجيزة

السبت 04/أبريل/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في واقعة تعذيب أم لابنتها بدائرة إمبابة، حيث قررت تسليم الطفلة لوالدها وجدتها.

بداية الواقعة استغاثة من موقع فيسبوك، أفادت بقيام سيدة بتعذيب طفلتها وتدعى "ساجدة"، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.


وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف الملابسات، وتم ضبط الأم المتهمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأم مريضة نفسيا على حد قول زوجها، وقام بتقديم أوراق تفيد ذلك.

وتحرر المحضر اللازم عن ذلك وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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