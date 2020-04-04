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رياضة

نيمار ينتظر وعد برشلونة

السبت 04/أبريل/2020 - 10:06 ص
نيمار
نيمار
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محمد السعيد
ينتظر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، تنفيذ مجلس إدارة نادي برشلونة لوعده، للرحيل من النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيمار كان قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد، خلال الصيف الماضي، رغم مفاوضات برشلونة.


وأضافت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد حاول استغلال العلاقة الطيبة مع إدارة باريس سان جيرمان وتواصلوا مع نيمار، الذي كان هدفه هو الرحيل عن النادي الباريسي، سواء بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.


وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي نادي برشلونة اجتمعوا بنيمار من أجل إقناعه برفض الانضمام إلى ريال مدريد، ومنحوه وعدا قاطعا بشرائه في الصيف المقبل.


وكان نيمار انتقل إلى باريس في صيف 2017، قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الباريسي الموقع في عقده، والمقدر بـ 222 مليون يورو.

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