10 لاعبين من منتخب مصر الأولمبي مهددون بالغياب عن الأولمبياد.. والفيفا تتحرك

بات منتخب مصر الأولمبي "تحت سن الـ23 مهددا بعدم مشاركة عدد كبير من اللاعبين بعد قرار اللجنة الأولمبية بتأجيل طوكيو 2020 للعام المقبل؛ على خلفية انتشار فيروس كورونا في كل بلاد العالم.









وكان من المفترض أن يشارك اللاعبون الذين لا تبلغ أعمارهم سن 23 في يناير 2020 إلا أن الأمر أصبح صعبا بعد تأجيل الأولمبياد لمدة عام كامل، وأصبح المنتخب الوطني الأولمبي مهددا بعدم مشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين سيكملون عامهم الـ 23 خلال العام الجاري.





لاعبو منتخب الأولمبي المهددون بعد المشاركة في أولمبياد 2020:

رمضان صبحي مواليد 23 يناير 1997

طاهر محمد طاهر 7 مارس 1997

عبدالرحمن مجدي 12 سبتمبر 1997

مصطفي محمد 28 نوفمبر 1997

أكرم توفيق 8 نوفمبر 1997

غنام محمد 12 مارس 1997

ناصر ماهر 8 فبراير 1997

أحمد رمضان بيكهام 23 مارس 1997

محمد عبدالسلام 1 أكتوبر 1997

عمر رضوان 31 يوليو 1997





وعلي خلفية الأزمة السابقة التى خلفها فيروس كورونا طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من اللجنة الأولمبية الدولية تغيير شرط أعمار اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تأجيلها لمدة عام.





وفي توصية الفيفا لـ الأولمبياد طلب أن يشارك اللاعبون مواليد يناير 1997 في البطولة الأولمبية بطوكيو العام القادم كما كان مقررا مشاركتهم العام الجاري قبل تأجيلها.





جدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم بأستراليا وكوريا الجنوبية تقدما بمقترح مشاركة اللاعبين العام القادم كما كان مقررا مشاركتهم في أولمبياد طوكيو العام الجاري.



