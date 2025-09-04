منتخب السعودية يواجه مقدونيا الشمالية وديا.. اليوم

يخوض منتخب السعودية اختبارًا ودياً أمام مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة، على ملعب “فيكتوريا زيزكوف” بمدينة براج التشيكية.

ويتصدر سالم الدوسري، لاعب الهلال، أبرز غيابات السعودية أمام مقدونيا الشمالية، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب السعودية كالتالي:

نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.