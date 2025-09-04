مصر أمام إثيوبيا.. القنوات الناقلة والسيناريوهات المؤهلة لكأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر الأول بقيادة العميد حسام حسن نظيره الإثيوبي على استاد القاهرة، في الجولة السابعة من تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا في العاشرة مساء غدا الجمعة 5 سبتمبر على استاد القاهرة.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر لـ نهائيات كأس العالم



ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو لحسم التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم.

أو في حالة التعادل أمام إثيوبيا والفوز على بوركينا فاسو لكن يتطلب الأمر فشل الخيول في الفوز على جيبوتي وكذلك خسارة سيراليون في مباراتي غينيا بيساو وإثيوبيا

حالة الفوز على إثيوبيا والتعادل مع بوركينا فاسو ويتطلب التأهل تعثر بوركينا فاسو أمام جيبوتي وكذلك فشل سيراليون في الفوز على غينيا بيساو وإثيوبيا.

قائمة منتخب مصر



وتضم قائمة المنتخب الوطني: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - وأسامة فيصل.

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويحل سيراليون ثالثا برصيد 8 نقاط، وأثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وغينيا بيساو خامسا بنفس الرصيد، بينما تحل جيبوتي في المركز السادس والأخير برصيد نقطة وحيدة.