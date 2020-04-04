الرئيس المكسيكي يدعو السعودية وروسيا لإنهاء حرب أسعار النفط

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت كلا من روسيا والسعودية للتوصل سريعا لاتفاق وإنهاء الحرب الدائرة بينهما على أسعار النفط لتجنب تفاقم الأزمة.

وشهدت المكسيك ودول أخرى انخفاضا هائلا في أسعار صادراتها النفطية في الأسابيع الماضية بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في انخفاض حاد في الطلب بينما لم تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط لاتفاق عن كيفية الاستجابة لذلك.





وقال لوبيز أوبرادور ”كيف يتسنى لروسيا والسعودية عدم التوصل لاتفاق لوقف تدهور أسعار النفط الذي يعمق من الأزمة؟... أين المسؤولية تجاه الإنسانية؟ أين من يطلق عليهم زعماء الدول؟“.





وقالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي لرويترز يوم الجمعة إن أسعار النفط لن تظل على هذا الانخفاض وإن انهيار الأسعار لا يبرر تغيرا في الاستراتيجية.