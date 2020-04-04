السعودية تضع القواعد العامة لدفن جثث المتوفين بـ فيروس كورونا

أٌقرت الجهات المعنية في المملكة، ممثلة بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية »، دليلا للتعامل مع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ).





وبحسب صحيفة "مكة" السعودية، فقد اشتمل الدليل على إجراءات احترازية تتبع خلال غسل الموتى والنقل للمقبرة وأثناء عملية الدفن، نظرا لاحتمالية انتقال العدوى أثناء التعامل مع الجثمان، مشددة على الالتزام بإجراءات التعامل مع حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس وفقا لما جاء في الدليل، من أجل رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الوفيات.





وجاءت الإجراءات على النحو التالي: -





تحديد مغاسل الموتى المخصصة للتعامل مع حالات الوفاة حسب فريق متخصص لتقييم المغسلة وملاءمتها بالتنسيق بين الشؤون الصحية والأمانات في المناطق.





تحديد المقبرة التي سيجري فيها الدفن ولا حاجة لتخصيص مقابر بمواصفات خاصة ويكون الدفن بالطريقة المعتادة مع وضع تصور في حال زيادة أعداد الوفيات عن سعة المقابر بالمنطقة بالتنسيق بين الشؤون الصحية والأمانات في المناطق.





تحديد وتدريب العاملين على طريقة التعامل مع جثمان المتوفى بالفيروس وتوعيتهم عن مخاطر نقل العدوى في المستشفيات ومغاسل الموتى التابعة للمساجد.





يجب التواصل مع أئمة المساجد المخصصة للصلاة على الموتى قبل عملية الدفن لتوعيتهم بإجراءات الدفن وطرق الوقاية.





متابعة ما يستجد من فتاوى وتعليمات رسمية صادرة من هيئة كبار العلماء أو وزارة الصحة وتعميمها على المستشفيات والمغاسل المحددة.





غسيل الجثة في المستشفى وفي حال تعذر ذلك، تغسل في المغاسل المخصصة ومن قبل الأشخاص المدربين.





ارتداء معدات الوقاية الشخصية (الكمامات الطبية والقفازات والمريلة الطبية) والالتزام بغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل.





وضع الجثة في كيس مقفل مقاوم للماء ويمنع خروج السوائل "متوافق مع معايير وزارة الصحة"





عدم تشريح الجثة إلا في حالة الضرورة ومن قبل المتخصصين "طبيب شرعي/ طبيب متخصص في علم الأمراض" مع الحرص على تقليل الإجراءات التي تعرض الموجودين إلى سوائل الجثة أو تداخلات تولد الهباء الجوي والالتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى حسب الدليل المعتمد من (وقاي)( والخاص بالممارسين الصحيين.





في حال احتوت الجثة على جروح يجب تغطيتها بضمادات طبية وتجنب التعرض المباشر للسوائل والإفرازات والدم الناتجة من الجثة.





توعية أقارب المتوفى بضرورة اتباع التعليمات المخصصة للتعامل مع الجثمان وتوعيتهم عن مخاطر انتقال العدوى عن طريق لمس المتوفى أو تقبيله ووجوب تجنب ذلك.





نقل الجثة من المستشفى إلى المسجد والمقبرة من قبل أشخاص مدربين مع استمرار الالتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى.





تقليل عدد الأشخاص في عملية الغسيل والنقل.





يوصى بالتطهير البيئي للمغاسل والتخلص من النفايات الطبية من قبل المتخصصين والالتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى.





التطهير البيئي لوسيلة النقل بعد النقل مع الالتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية كالكمامات وواقي العينين والجاون الطبي وقفازات الخدمة الشاقة وواقي القدمين أو الأحذية المغلقة.





التزام من يقوم بعملية الدفن باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى (الكمامات الطبية والقفازات والمريلة الطبية) مع الالتزام بغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية بعد انتهاء عملية النقل والدفن.





عدم التجمع أثناء مراسم الدفن مع الالتزام بطرق الوقاية الأساسية.





التخلص من مستلزمات الوقاية الشخصية الخاصة بكل القائمين على علمية الدفن في الأكياس الخاصة بذلك (أكياس النفايات الطبية الصفراء).