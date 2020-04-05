رئيس الاتحاد يشيد بمبادرة طلعت يوسف: فؤجئت بتخفيض راتبه.. فيديو

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر، قرر تخفيض راتبه بنسبة 50 % بسبب توقف النشاط الرياضى.





وأضاف محمد مصيلحي، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندرى، تخفيض راتبه الشهرى بنسبة 50% خلال فترة توقف النشاط الرياضى، بسبب فيروس كورونا .





وأوضح محمد مصيلحي، إنه تفاجأ باتصال طلعت يوسف الذى أبلغه بتخفيض راتبه، متمنيا أن يحذو حوذه باقى الأجهزة الأجهزة الفنية فى مصر.





وأشار محمد مصيلحي، إن زعيم الثغر، يعاني من ضعف الموارد بسب بتوقف النشاط ورغم ذلك جميع اللاعبين حصلوا على 60 % من مستحقاتهم، مشددا على أن كل ما يشغله في المقام الأول هو رواتب العمال والموظفين وأصحاب الرواتب الضعيفة في النادي.



