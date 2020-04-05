أسعار فورد ford اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا و كان اخرها انتشار عدد من الاصابات بفيرس كورونا و فرض حظر التجول من قبل الحكومة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات خصوصا بعد تراجع أسعار سيتروين وبيجو و نيسان .
وفي هذا التقرير نستعرض اسعار فورد اليوم في مصر بعد آخر تخفيض .
أسعار السيارات
فورد فيستا تبدأ من 229.900 حتى 369.900 الف جنيه لأعلى فئة بتخفيض 15 ألف جنيه .
ford fiesta
فورد ايكو سبورت تبدأ من 269.900 حتى 359.900 ألف جنيه لأعلى فئة.
ford ecosport
فورد كوجا تبدأ من 459.900 حتى 609.900 الف جنيه لأعلى فئة.
ford kuga
فورد فيوجن تبدأ من 424.900 حتى 549.900 الف جنيه لأعلى فئة.
ford fusion