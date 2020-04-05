أسعار فورد ford اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

تشهد

أسعار السيارات

في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا و كان اخرها انتشار عدد من الاصابات بفيرس

و فرض حظر التجول من قبل الحكومة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار

، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن

اسعار السيارات

خصوصا بعد

أسعار سيتروين وبيجو و نيسان .