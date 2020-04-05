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سيارات

أسعار فورد ford اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:02 ص
فورد فيستا
فورد فيستا
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا و كان اخرها انتشار عدد من الاصابات بفيرس كورونا و فرض حظر التجول من قبل الحكومة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات خصوصا بعد تراجع أسعار سيتروين وبيجو و نيسان .
وفي هذا التقرير نستعرض اسعار فورد اليوم في مصر بعد آخر تخفيض .

أسعار السيارات

فورد فيستا تبدأ من 229.900 حتى 369.900 الف جنيه لأعلى فئة بتخفيض 15 ألف جنيه .
ford fiesta

مواصفات وأسعار سيارة فورد فيستا Ford Fiesta ST 2019 فى السعودية ...

فورد ايكو سبورت تبدأ من 269.900 حتى 359.900 ألف جنيه لأعلى فئة.
ford ecosport

عيوب فورد إيكو سبورت 2019 : اقرأ - السوق المفتوح

فورد كوجا تبدأ من 459.900 حتى 609.900 الف جنيه لأعلى فئة.
ford kuga

عيوب فورد كوجا 2019 | طنطا اليوم

فورد فيوجن تبدأ من 424.900 حتى 549.900 الف جنيه لأعلى فئة.
ford fusion

عيوب فورد فيوجن 2015 : اقرأ - السوق المفتوح
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