أخبار الرياضة.. الأهلي ليس بطل الدوري.. وهجوم نجوم الكرة على الأحمر بسبب أحمد فتحي





نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





أعرب عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق عن حزنه من جماهير النادي عقب الهجوم عليه خلال الفترة الماضية؛ نظرا لـ تصريحاته التي أسيء تفسيرها.





أكد رجل الأعمال أنسي ساويرس أن هناك العديد من المشروعات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل دعم المجال الرياضي في مصر، مشيرا إلى أن هناك توجه نحو استضافة العديد من نجوم الرياضة مثل عماد متعب أحمد حسام ميدو وفايلر من أجل تقديم التوعية للشعب المصري حول فيروس كورونا المستجد.





أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الهجوم على أحمد فتحي لاعب الأهلي لا يجوز خاصة وأنه كان سببًا في الفوز بالكثير من البطولات مع فريقه.





قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن النادي الأهلي لن يتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز حال عدم استكمال البطولة واستمرار تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن مدى إمكانية عودة النشاط الرياضي.





هاجم إبراهيم سعيد٬ لاعب الأهلى والزمالك السابق٬ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء متهما إياها بالفشل لعدم تعاملها مع أحمد فتحي فى تجديد عقده بشكل إحترافي.







