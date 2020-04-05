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رياضة

دعم مرتضى منصور.. قرار مفاجئ من أبو ريدة بشأن انتخابات الجبلاية 2020

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
بدأ المهندس هانى أبو ريدة فى التخطيط بقوة للترشح على مقعد الرئاسة بانتخابات اتحاد كرة القدم، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويسعى أبو ريدة، إلى العودة من جديد للتربع على عرش الجبلاية خلال الفترة المقبلة، من أجل تصحيح المسار ومحو آثار فشل التجربة السابقة فى رئاسته لاتحاد الكرة، بعد أن تم رحيل المجلس بقيادته عقب الفشل الذريع لمنتخب مصر بمنافسات الأمم الأفريقية والخروج من منافسات دور الـ 16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد باستاد القاهرة.

وعلم "صدى البلد" أن هانى أبو ريدة استقر على عدم الاستعانة بأى من الوجوه القديمة التى عملت معه فى الفترة الماضية داخل الجبلاية، باستثناء أحمد مجاهد "فى حال حل أزمة بند 8 سنوات"، والذى يثق فيه أبو ريدة ويراه أنه قادر على تقديم الإضافة لمجلس الجبلاية خلال الفترة المقبلة.


وخرج من حسابات هانى أبو ريدة كلا من مجدى عبد الغنى وعصام عبد الفتاح وكرم كردي، بالإضافة إلى خروج أحمد شوبير، النائب، نتيجة إعلانه خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة، وأغلق رئيس اتحاد الكرة ملف الاستعانة بالوجوه القديمة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأمر كان سيئا على مدار السنوات الماضية.


وبدأ أبو ريدة فى البحث عن مجموعة من الكوادر الشابة لضمها إلى قائمته خلال الانتخابات المقبلة فى ظل قناعاته الكاملة بأن الفترة المقبلة تتطلب الدفع بعناصر جديدة تكون قادرة على تحقيق الإضافة إلى الكرة المصرية، وتنظيم الأمور بشكل مميز داخل مبنى اتحاد الكرة.


ويأمل هانى أبو ريدة فى موافقة الاتحاد الدولى على ترشح عدد من أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد فى الوقت الحالى من أجل الاستعانة ببعض العناصر منها، ويفكر أبو ريدة فى الاستعانة بـ أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، ضمن قائمته بالانتخابات المقبلة، ويري أبو ريدة أن حسن قادرا على تحقيق الإضافة على مستوى اللعبة فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها نتيجة مسيرته الاحترافية الطويلة ولعبه للعديد من الأندية الكبرى.

كما يدخل حسام غالى، نجم الأهلي السابق، ضمن حسابات أبو ريدة بقوة، خاصة فى ظل العلاقة الجيدة التى تجمع بين الطرفين وقناعات أبو ريدة التامة بقدرات حسام غالى الإدارية وتمتعه بسمات شخصية قوية، وهو ما يحتاجه خلال الفترة المقبلة داخل الجبلاية.

ويسعى أبو ريدة إلى تشكيل مجلس قوى يحقق طفرة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة وتقديم أوراق اعتماده بقوة لدى عشاق الساحرة المستديرة بعد أن شهدت السنوات الماضية اهتزاز صورة أبو ريدة بعض الشىء نتيجة التخبط الشديد لمجلس الجبلاية الذى كان يقوده قبل أن تتم الإطاحة به بعد إخفاق الأمم الأفريقية.

ويتمتع أبو ريدة بعلاقات دولية مميزة فى ظل منصبه رفع المستوى داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى "فيفا"، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي "كاف".

وكان مرتضى منصور خرج أمس وأعلن بشكل رسمى دعم هانى أبو ريدة فى الانتخابات المقبلة الخاصة باتحاد كرة القدم فى ظل قناعاته الكاملة بأن أبو ريدة دعم الزمالك بقوة خلال أزامته الأخيرة داخل الاتحاد الأفريقي.
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