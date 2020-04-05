وفاة حارس مرمى منتخب سوريا السابق بعد إصابته بفيروس كورونا





وذكرت الصحف السورية أن شمعون توفى عن عمر يناهز الـ 64 عامًا بمدينة ستوكهولم السويدية، بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى لإصابته بفيروس كورونا.





وسبق لشمعون تمثيل المنتخب السوري في فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وسبق له اللعب لنادي الجيش.





يذكر أن السنغالي باب ضيوف، رئيس نادي مارسيليا الفرنسي السابق، قد فارق الحياة في بلاده، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد، وفاة جوزيف شمعون، حارس مرمى المنتخب السوري السابق لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".