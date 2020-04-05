بيراميدز يساهم بـ500 ألف وحدة طبية لمحاربة فيروس كورونا

أعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن مبادرة من النادي لدعم الجيش الأبيض وأبطال وبطلات القطاع الطبي بمصر، من أجل مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد تحت عنوان "بيراميدز معاك"، بالمشاركة مع جمعية مصر الخير، من أجل توجيه رسالة شكر ومشاركة لهذا القطاع الذي يقف على خط المواجهة الأول لمحاربة الفيروس بكل ما أوتي من قوة، دفاعا عن جميع طوائف الشعب المصري.









وأوضح المدير التنفيذي لبيراميدز خلال كلمته المصورة عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه " إيمانا من نادي بيراميدز بدور وتأثير الرياضة في شعوب العالم، وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية والدور الريادي لقطاع الرياضة خاصة في الوقت الحالي، قررنا كإدارة ولاعبين وأجهزة فنية أن نشارك في دعم أبطالنا من الجيش الأبيض والأطقم الطبية بحوالي ٥٠٠ ألف وحدة طبية من المستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي في الفترة المقبلة بـ قنا والأقصر".