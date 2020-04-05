بعد هجوم الفهد والهاشم ضد الوافدين.. إعلامية كويتية: إذا تحدث الكبار لا تلتفتوا للصغار

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن العلاقات المصرية الكويتية هى علاقات متجذرة على كافة المستويات، ولن تهتز بسبب مهاترات فئة لا تمثل إلا نفسها، فالعلاقات بين البلدين لا تدار بأحاديث السوشيال ميديا وتغريدات يبثها مرتزقة بهدف ضرب العلاقات.









وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حملة الهجوم التى تطال الوافدين على أرض الكويت والتراشق بين فئة من الكويتين والمصريين، ما هى الا أصوات نشاذ تتم بإيعاز من جهات مشبوهة تستهدف ضرب العلاقات بين البلدين ، مستغلة وقت الأزمة ومحاولة لتشويه وجه الكويت الذى لا يعرف إلا الخير والعطاء، مؤكدة أن العلاقات على المستوى الرسمى والشعبي تحظى بالمحبة والتقدير ولا يشوبها شائبة، وليس أدل من حديث سمو الشيخ الصباح الجابر الصباح أمير الكويت عن احتضانه واهتمامه لكل الوافدين على أرض الكويت فلا يوجد بينهم وبين المواطنين اي تفرقة فى المعاملة ويوصى مرارا وتكرارا بالاهتمام بالجميع على حد سواء، قائلة : عندما يتحدث الكبار فلا تلتفتوا للصغار وأصوات النشاذ.





وقالت "الرشيد"، أنا كمواطنة كويتية أدافع عن الوافدين وخصوصا المصريين أتعرض لحملة هجوم شرس على السوشيال ميديا فهم يريدون إسكات الحق فلن يحدث وسأظل ادافع باستماتة عن مصر وشعبها وجيشها وقائدها.









وحذرت الإعلامية الكويتية، من الانسياق وراء هذه الأصوات، موضحة أنها حملة ممنهجة لضرب العلاقات بين البلدين، بإستخدام الفيديوهات المتبادلة على مواقع التواصل والتلفظ بما لا يليق مع مطالبات غير مقبولة بطرد الوافدين .









وأثارت النائبة الكويتية صفاء الهاشم الجدل مجددا حول وضع الوافدين في الكويت، بعدما طالبت بترحيلهم من البلاد، معللة طلبها بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









وتأتي تصريحات الهاشم بعد موجة جدل عارمة أثارتها مواطنتها الممثلة حياة الفهد، التي هاجمت فيها الوافدين واعتبرت أنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي في الكويت.









وقالت النائبة الكويتية، وفق حساب ”خدمة برلماني“ الإخباري الكويتي على "تويتر"، أمس الجمعة: "بعد أن وصلت الإصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد، فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية".









كانت الفنانة الكويتية حياة الفهد شنت هجوما على العمالة الوافدة في بلادها قبل نحو يومين، قائلة: "يا جماعة حسوا بينا الأمير ما يقصر هما اللي تحت الأمير هما اللي بيخربون في الديرة.. الحين لو نمرض ما في مستشفيات.. َهما ديارهم ما تبيهم وإحنا نبتلي فيهم.. ما في قانون دولي يقول في الأزمات المفروض يرجعوا بلدهم.. والله المفروض نقطهم بالبر.. أنا ماني ضد الإنسانية لكن وصلنا لمرحلة مليينا خلاص".









وأثارت تصريحات الفنانة عاصفة من الانتقادات والردود الغاضبة، مما دفعها للتوضيح في تصريحات لاحقة، مبررة كلامها بالضغط الحاصل على مستشفيات الكويت، والعدد الكبير من العمالة الوافدة.





وردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد فى وقت سابق، على الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مطالبتها بطرد الوافدين من الكويت وإثارتها جدلا واسعا.









وقالت الرشيد فى رسالة وجهتها لـ "الفهد"، عبر صدى البلد، يا حياة نحن فى بلد الإنسانية أُذكرك بخطاب سمو الأمير فى وقت الأزمة عندما قال " نحن مسؤولين مسؤولية تامة عن كل الموجودين على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين وزائرين، كما وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الرعاية الصحية للجميع على أرض الكويت دون تمييز .. لماذا تشوهين صورة الكويت المعروفة بعطائها ومد يد العون للجميع ".







