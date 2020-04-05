أسطورة ليفربول: محمد صلاح مثل القطة.. وهجوم الفريق لا يعتمد على أهدافه

أكد جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، أن الفريق لم يحقق الفوز بفضل أهداف محمد صلاح فقط، بل إن الخط الهجومي الكامل يستحق الإشادة بسبب المجهود الرائع الذي يقدمونه.
وقال "سونيس"، عبر صحيفة "مترو" البريطانية، "قد يسجل محمد صلاح أكبر عدد من الأهداف بين الثلاثي، لكن سيكون من الخطأ تمامًا أن يعتقد البعض أن هجوم ليفربول يعتمد عليه فقط".
وتابع "هو مثل قطة كبيرة تسير في الغابة حتى تجد فرصة صغيرة تمكنها من إحداث ضجة كبيرة".
وأضاف "إنه واحد من ثلاثة لاعبين مميزين يقودون هجوم ليفربول، أحب مشاهدة أداء فيرمينو، قبل عامين قد شبهته بأسطورة الفريق، كيني دالجليش".
وواصل تصريحاته "في نفس الوقت، محمد صلاح وساديو ماني يعملان على جذب انتباهك نظرًا لقدرتهما على الاختراق من الأطراف وتسجيل الأهداف".
واستمر "لذلك أرى أن كلًا منهم لديه ميزة ويكملون بعضهم البعض وهنا تكمن خطورة ليفربول، ولكن الفريق يحتاج إلى تدعيم الدفاع بشكل أفضل في الفترة المقبلة حتى يحرم الأندية المنافسة من الوصول لمرماهم".
وأتم: "مشكلة ليفربول ليست في الهجوم، لأنهم يمتلكون لاعبين يشكلون خطورة كبيرة على مرمى الخصم ويمكن لكل منهم تسجيل 25 هدفًا في الموسم".
يذكر أن محمد صلاح حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق العام الماضي بعدما ساهم في فوز فريقه على فريق توتنهام بنتيجة 2-0 ، حيث أحرز الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.