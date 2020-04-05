أسطورة ليفربول: محمد صلاح مثل القطة.. وهجوم الفريق لا يعتمد على أهدافه

أكد جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، أن الفريق لم يحقق الفوز بفضل أهداف محمد صلاح فقط، بل إن الخط الهجومي الكامل يستحق الإشادة بسبب المجهود الرائع الذي يقدمونه.









وقال "سونيس"، عبر صحيفة "مترو" البريطانية، " قد يسجل محمد صلاح أكبر عدد من الأهداف بين الثلاثي، لكن سيكون من الخطأ تمامًا أن يعتقد البعض أن هجوم ليفربول يعتمد عليه فقط".









وتابع "هو مثل قطة كبيرة تسير في الغابة حتى تجد فرصة صغيرة تمكنها من إحداث ضجة كبيرة".







