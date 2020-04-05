تعرف على مشروعات الخطة الاستثمارية في العام المالى الجديد لفارسكور بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، لبحث اليات تحديد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2021/2020 بفارسكور.





واستعرض الاجتماع نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وكذلك إنشاء سوق فارسكور ومقترح تنسيق الطريق المجاور له، كما تم أيضًا استعراض مقترح الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والتى تضمنت الخطط المستقبلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2021/2020.





وتلبى المشروعات المقترحة الاحتياجات الضرورية للمواطنين بما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات وتحسين البنية التحتية بالإضافة إلى توضيح كافة المشاكل والاحتياجات الخاصة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحى وغاز واتصالات وكهرباء وكابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمى والاتصالات.





كما اطلعت المحافظ على التقارير الفنية الخاصة بحالة الطرق والشوارع بنطاق مدينة فارسكور والقرى التابعة لها والتى تحتاج إلى أعمال رصف بالأسفلت او الانترلوك بالإضافة إلى الشوارع التى سيتم رفع كفاءتها أو تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بها من قبل شركات المرافق.





وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات والبدء فى وضع دراسات و برامج زمنية محددة لتلك الأعمال.