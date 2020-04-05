أحدث ظهور لرامى جمال وهو يفتخر بجواز سفره المصرى

نشر الفنان رامى جمال صورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " وكتب معلقًا عليها :" صورتك بالباسبور ،انا مصرى وفخور"





وتفاعل معه عدد كبير من متابعينه معه وجاءت أبرز التعليقات كالاتي :





انت انسان جميل ومحترم ولو انى اعتقد ان وصف الانسان هو اعظم وصف فالعالم ❤️





اعظم مصرى شافته عيني





انت جميل يا رامى اطلع حفله لايف وفرحنا 😍





من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" لـ رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".









وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "يوتيوب".