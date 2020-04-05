للسعوديين الراغبين فى العودة لبلادهم.. أرقام مهمة للتواصل

خصصت المملكة العربية السعودية أرقاما للتواصل مع مواطنيها فى الخارج الراغبين فى العودة إلى المملكة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأوضحت وزارة الخارجية السعودية فى بيان لمواطنيها، أن «المنصة الإلكترونية تعدّ المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار بشأن الخدمة من خلال الاتصال على مركز آمر (00966112249701)»، متمنية «للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن، وأن يبعد عن السعودية والعالم أجمع شرور هذه الجائحة»





وأشارت إلى أن «الأولوية ستكون للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس (كورونا)، وكبار السن، والحوامل»، مبيّنة أنه «سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا»، بالتعاون مع وزارة الصحة









وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، سلطات المملكة بإطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن وزارة الخارجية السعودية أعلنت إطلاق المنصة وأنه سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.









وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.







