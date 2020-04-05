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أصل الحكاية

سعودي يوثق حفرة ضخمة بالشارع.. وأمانة جدة تسارع بالاستجابة على تويتر

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:31 م
حفرة بالشارع
حفرة بالشارع
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أماني إبراهيم
حفرة كبيرة بوسط أحد شوارع مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية صورها أحد المواطنين للإبلاغ عنها لما قد تتسبب فيه من مخاطر لسائقي السيارات، مطالبا بضرورة إعادة ترميم الشارع وتدخل الجهات المعنية لإنقاذ الأرواح قبل إلحاق الضرر بهم.


تفاعلت أمانة محافظة جدة مع مقطع الفيديو الذي صوره المواطن السعودي، وبدا واضحا فيه وجود حفرة كبيرة بوسط أحد الشوارع، وعلقت على الفيديو بأنه سيتم إيصال هذه الملاحظة للإدارة المختصة، وكتبت أمانة جدة على الفيديو: "شكرا على تواصلك.. تمت معالجة البلاغ مؤقتا لحين انتهاء المشروع".


كان المواطن السعودي كتب على الفيديو الذي نشره بموقع التغريدات تويتر: "أتمنى أن يتم تبليغ الجهة المسؤولة بأسرع وقت ممكن وأن يتم ترميمها قبل فتح حظر التجول لما قد تحمله من خطر شديد".


وتوجد هذه الحفرة الكبيرة في حي السلامة بـ شارع إبراهيم سعود، ونشر مقطع الفيديو شاب يدعى أحمد يوسف دفعه حبه للوطن وخوفه على المواطنين للتنبيه بوجود مشكلة قد تسبب خطرا، وحاول نشرها بأكثر من طريقة، من خلال تصوير مكانها بالفيديو، ونشر موقعها باستخدام خرائط جوجل تيسيرا على فريق العمل مهام إيجاد مكانها.


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