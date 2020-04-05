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وزارة الكهرباء تلغي نظام الممارسة وتستبدله بالعدادات الكودية .. تفاصيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:37 م
الكهرباء
الكهرباء
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء في بداية العام وافق على تركيب العدادات الكودية للمواطنين بدلا من الممارسة، موضحا أن تلك العدادات لا تقنن الوضع للسكن. 


وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»،: « تمت الموافقة على القواعد المطلوبة للعدادات الكودية ومنها إلغاء الممارسة، وهي عبارة عن محضر سرقة ويتم تقدير استهلاك الكهرباء ولذلك تم إلغاء وتركيب العدادات الكودية».


وأشار حمزة، ان المباني المخالفة في اي وقت سوف تزال، والعدادات الكودية لا تجعل السكن أو المبنى المخالف بعيدا عن الإزالة والهدم، قائلا: « نظام الممارسة تسبب في مشكلات كبيرة وحرائق ايضا».


وأعلن حمزة، أنه سوف يعلن قريبا عن بدء تلقي الطلبات لتركيب العدادات الكودية، لتتوافق مع اتجاه الدولة في اعلان التعامل النقدي. 
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