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أخبار العالم

كيف استشهدت صحف عالمية بتعاليم الرسول لمواجهة وباء كورونا؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:47 م
صحف عالمية تستشهد
صحف عالمية تستشهد بتعاليم الإسلام لمواجهة فيروس كورونا
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قسم الخارجي
وسط تفشي جائحة كورونا بدول العالم وتوصيات العلماء والأطباء باتباع قواعد للنظافة والوقاية، تبرز تعاليم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يخص النظافة وما يتعلق بتجنب نقل العدوى.

ففي وقت سابق من الشر الماضي، سلطت وسائل إعلام أمريكية بينها مجلة "نيوزويك" الشهيرة الضوء على أن النبي محمد كان أول من أوصى بالتزام الحجر الصحيف في حال انتشار الوباء، كما أنه أول من أوصى بالاهتمام بالنظافة.

يقول الدكتور كريج كونسيدين استاذ علم الاجتماع إن النبي محمد أوصى باتباع تلك القواعد قبل 1400 عام، مشيدا بالنصائح الجيدة للرسول عليه الصلاة والسلام بشأن ما يتعلق بالتعامل مع الأوبئة.

كما سلطت صحيفة "اي بي سي" الاسبانية، الضوء على توصيات النبي محمد، موضحة أنه على الرغم من عدم خبرة الرسول محمد بالخبرة العلمية أو التدريب، إلا أنه كان يعرف ما يجب أن يفعله الناس حال اجتياح وباء للأمة.

وتشير إلى أن غسل اليدين المتكرر ، والعزل الذاتي ، وتجنب الاتصال الجسدي ، الذي يُنصح به حاليًا كإجراءات وقائية ضد الفيروسات،  هيث بعضًا من المبادئ الأساسية للإسلام.

وسلط الكاتب الضوء أيضا على أقزال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل "النظافة من الإيمان"، كما استشهدت التقارير بأحادثي للنبي عن الحجر الصحي مثل "إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطاعون ِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه".

ويوضح أن النبي محمد حث المسلمين على اتباع إجراءات احترازية اساسية لضمان سلامة الجميع، وكان يأمل ألا يتخلى الناس عن استخدام الفطرة السليمة.

واجتمعت الوسائل الإعلامية التي أبرز تعاليم الرسول على أن النبي محمد والدين الإسلامي سبقوا العلماء بخبرتهم منذ أكثر من 1300 عام، فيما يتعلق بقواعد النظافة والحفاظ على الصحة في فترة تفشي الوباء
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