لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)

أعلنت وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .









قالت وزارة التربية و التعليم : إ ن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على :





- كتابة عنوان الموضوع

- كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع

- كتابة مقدمة عن الموضوع

- كتابة عناصر الموضوع من خلال عملية البحث

- سرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي

- ذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث .







