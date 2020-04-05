لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)

أعلنت وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .
قالت وزارة التربية و التعليم : إن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على :
- كتابة عنوان الموضوع
- كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع
- كتابة مقدمة عن الموضوع
- كتابة عناصر الموضوع من خلال عملية البحث
- سرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي
- ذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث .
وشددت وزارة التربية و التعليم ، على أنه يجب على الطالب أثناء عملية البحث تدوين المعلومات و النقاط الهامة التي يجدها ، لاستخدامها اثناء كتابة المشروع .