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تعليم

لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:53 م
المشروعات الحثية
المشروعات الحثية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .   


قالت وزارة التربية و التعليم : إن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على : 

- كتابة عنوان الموضوع 
- كتابة  الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع 
-  كتابة مقدمة عن الموضوع 
- كتابة عناصر الموضوع من خلال عملية البحث 
- سرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي 
- ذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث .


وشددت وزارة التربية و التعليم ، على أنه يجب على الطالب أثناء عملية البحث تدوين المعلومات و النقاط الهامة التي يجدها ، لاستخدامها اثناء كتابة المشروع .
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)
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