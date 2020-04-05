نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال الخطة الاستثمارية في قرى بنها

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل مركز ومدينة بنها لتفقد تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بقرى المدينة.

وبدأت ريان الجولة بزيارة كفر أبو ذكرى لمتابعة أعمال رصف الطريق والذى توقفت به الأعمال منذ شهر للانتهاء من رفع كفـاءة الكهرباء والتغذية للمنطقة مشيرة إلى أنها تواصلت مع مديرة قطاع الكهرباء بالمحافظة لسرعة انتهاء الأعمال خلال 72 ساعة لاستكمال أعمال الرصف .

كما تفقدت أعمال توسعة مدرسة كفر بطا الثانوية والتى أشادت بسير الأعمال بها وانتقلت إلى محطة صرف كفر العرب والتى تتوقف الأعمال بهـا بسبب أعمال الدفع النفقي لأخذ موافقة السكة الحديد لعمل التهديات اللازمة لإنهاء الأعمـال لمحطة رفع الصرف الصحي.

كما تفقدت نائبة المحافظ أعمال محطة الصرف الصحي بكفر سندنهور والوقوف على المشكلة التى يعانى منها أهالى القرية بسبب عدم إنهاء أعمال المحطة ووعدت بحلها خلال الفترة القادمة.

وانتقلت الجولة إلى الوحدة المحلية بمرصفا حيث شددت نائب المحافظ على أهمية رفع مستوى النظافة داخل القرية والتنسيق مع مديرية الرى لتطهير مصرف الأخضر على أول القرية والتى يوجد به مظاهر إهمال كبيرة حيث أكد رئيس الوحدة المحلية أن هناك شركة خاصة تولت عملية الجمع المنزلى منذ فترة قليلة ويدعمها بقوة لرفع مستوى النظافة فى نطاق القرية.

واشتكى بعض أهالى القرية أثناء زيارة نائبة المحافظ بشأن محطة الصرف الصحى التى سيتم تسليمها خلال أيـام من مستوى النظافة بالقرية وأكدت أنه بعد توفير البديل سيتم تفعيل محاضر البيئة للمخالفين الذين يلقون القمامة داخل القرية

وأثناء تفقدها أعمال رصف الطريق الخاص بالقرية فوجئت بعربية نقل تستعد لإلقاء مخلفات هدم وبناء فى الطريق وعلى الفور أمرت بالتحفظ عليها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهـا.