حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

عندما تقوم بشراء سيارة جديدة ، فبالطبق تكون سعيدا ، فما بالك عند شرائك لسيارة كورفيت C8 موديل 2020 فهذه السيارة حلم لملاين من الشباب حول العالم لكونها واحدة من اسرع السيارات الرياضية .

ولكن اذا تعرضت لحادث بهذه السيارة ، فما سيكون شعورك بعد ان اصبحت اكثر شخص فى العالم لسوء الحظ ، وللأسف هذا ما حدث مع السيد “June Bug”، حيث تعرّض لحادث سير في فلوريدا بعد يوم واحد فقط من استلامه لسيارته الجديدة كورفيت C8 2020 ، وربما يكون هذا أول حادث مسجّل لسلسلة إنتاج سيارت (C8).

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وتاتى تفاصيل الحادث بعد التصادم مع سيارة هيونداي أكسنت، وقد أشار جون إلى أن الرجل ربما كان في حالة سكر موضحًا أنه لايحمل أي تأمين لسيارته الهيونداي هذه وقد تم نقله إلى السجن، بينما يحمل السيد “جون” تأمين جيد لسيارته الكورفيت.. وربما يكون هذا هو الشيء الجيد في الحادث.





بالتأكيد الأمر مزعج إلى حدٍ كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة رياضية تحبها وفي نهاية اليوم تتحول أمامك إلى مجرد معدن، ولكن الجميل في الأمر أنه يمكن إصلاح ذلك أو استبداله بالكامل.