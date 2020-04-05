طب حلوان تطلق مسابقة للرسم أون لاين للتوعية بخطر الكورونا .. صور

دشنت العديد من الجامعات بعض المبادرات الثقافية عن بعد بهدف التواصل الدائم مع الطلاب ، والتوعية بخطر الفيروس وكيفية الوقاية منه .

ودشن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان مبادرة للتوعية بخطر فيروس كورونا و طرق الوقاية منه عن طريق مسابقة يتم من خلالها تقديم الطلاب للعديد من الرسومات و الفيديوهات التى توضح اخطار الفيروس و اعراضه و كيفية الحماية منه .



