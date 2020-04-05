طب حلوان تطلق مسابقة للرسم أون لاين للتوعية بخطر الكورونا .. صور

دشنت العديد من الجامعات بعض المبادرات الثقافية عن بعد بهدف التواصل الدائم مع الطلاب ، والتوعية بخطر الفيروس وكيفية الوقاية منه .
ودشن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان مبادرة للتوعية بخطر فيروس كورونا و طرق الوقاية منه عن طريق مسابقة يتم من خلالها تقديم الطلاب للعديد من الرسومات و الفيديوهات التى توضح اخطار الفيروس و اعراضه و كيفية الحماية منه .
وقدم طلاب كلية الطب العديد من الرسومات التى توضح خطر الوباء على العالم و كيفية تجنبه ، ومن افضل هذه الاعمال عمل الطالبة : رزان محمد عبدالواحد بالفرقة التالتة بالكلية.
جدير بالذكر انه قد اصدرت جامعة حلوان اليوم بيانا توضح فيه حلول لمشاكل الطلاب من التعليم عن بعد و نص البيان على :
١- تقديم كافة التظلمات الخاصة بنتائج الفصل الدراسي الأول عن بعد للراسبين بدون رسوم.
٢- إلغاء كافة الامتحانات الإلكترونية القصيرة والاكتفاء بالتكليفات وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم ٤٨٩ بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠.
٣- إتاحة الدخول على منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالجامعة بدون تسجيل دخول أو كلمة مرور.
٤- التأكيد على عدم إجبار الطالب على شراء الكتب.
٥-إلغاء التكليفات التي تستلزم شراء خامات.
٦- العمل على بحث مشكلة التربية العسكرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٧-التنسيق المستمر بين عمداء الكليات ورؤساء اتحاد الطلاب لحل المشكلات الطارئة