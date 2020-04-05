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تعليم

طب حلوان تطلق مسابقة للرسم أون لاين للتوعية بخطر الكورونا .. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:58 م
رسومات طلاب جامعة
رسومات طلاب جامعة حلوان
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كريم ناصر
دشنت العديد من الجامعات بعض المبادرات الثقافية عن بعد  بهدف التواصل الدائم مع الطلاب ، والتوعية بخطر الفيروس وكيفية الوقاية منه . 
ودشن اتحاد طلاب  كلية الطب جامعة حلوان مبادرة  للتوعية بخطر فيروس كورونا و طرق الوقاية منه عن طريق  مسابقة يتم من خلالها تقديم الطلاب للعديد من الرسومات و الفيديوهات التى توضح اخطار الفيروس و اعراضه و كيفية الحماية منه . 

وقدم طلاب كلية الطب العديد من الرسومات التى توضح خطر الوباء على العالم و كيفية تجنبه  ، ومن افضل  هذه الاعمال عمل الطالبة :   رزان محمد عبدالواحد بالفرقة التالتة بالكلية. 
جدير بالذكر انه قد اصدرت جامعة حلوان اليوم بيانا توضح فيه حلول لمشاكل الطلاب من التعليم عن بعد و نص البيان على : 

 ١- تقديم كافة التظلمات الخاصة بنتائج  الفصل الدراسي الأول  عن بعد للراسبين بدون رسوم.
 ٢- إلغاء كافة الامتحانات الإلكترونية القصيرة والاكتفاء بالتكليفات وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم ٤٨٩ بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠. 
٣- إتاحة الدخول على منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالجامعة بدون تسجيل دخول أو كلمة مرور. 
٤- التأكيد على عدم إجبار الطالب على شراء الكتب. 
٥-إلغاء التكليفات التي تستلزم شراء خامات.
٦- العمل على بحث مشكلة التربية العسكرية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
٧-التنسيق المستمر بين عمداء الكليات ورؤساء اتحاد الطلاب لحل المشكلات الطارئة
طب حلوان تطلق مسابقة للرسم أون لاين للتوعية بخطر الكورونا .. صور
طب حلوان تطلق مسابقة للرسم أون لاين للتوعية بخطر الكورونا .. صور
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