سوار النجار تنشر صورة بصحبة شقيقتها فى أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة التونسية سوار النجار جمهورها في صورة جديدة لها برفقة شقيقتها الفنانة ايناس عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».





إيناس ظهرت مع شقيقتها سوار بطلة زاهية، حيث اختارت كل منهما فستان من لون مختلف، فبدت إيناس فاتنة الجينز القصير الذي يظهر جاذبيتها، وجمال قوامها الممشوق.





المطربة سوار النجار شقيقة إيناس بدت أيضا في غاية الجمال بفستان أسود قصير كشف عن جمالها ونعومتها، وأسدلت شعرها على كتفيها.





جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.



