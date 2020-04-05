شاهد.. داليا مصطفى برفقة فاتن حمامة فى صورة نادرة

نشرت الفنانة داليا مصطفي صورة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهي بلوك تشبه به سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.





ويظهر في الصورة مدى الشبه بين الفنانة داليا مصطفي والفنانة الراحلة فاتن حمامة وعلقت داليا مصطفي علي الصورة قائله: صديق عزيز بعتلي الصورتين دول ايه رأيكم.





وقد نالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى :









مالهمش علاقة ببعض فاتن حمامة ف حتة لوحدها😅





انت لزيزه ومحترمه بس هم نكهه خاصه جمالهم ما اله تاني❤️





مفيش شبه اصلا بس انتو الاتنين حلوين





انتى جميله بس مش فيكو شبه خالص من بعض فعلا هى زمن الفن الجميل





ويذكر أن آخر اعمال داليا مصطفى عرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.