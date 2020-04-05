AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى الأسبوع الثالت.. كيف يقضي الفنانون أوقاتهم فى العزل المنزلى

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
يعانى عدد كبير من نجوم هذه الفترة من البقاء فى المنزل لفترة طويلة وهو ما يسمى بـ"العزل المنزلى"، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورورنا، ومعروف عن الفنانين أنهم ليسوا من هواة البقاء فى المنزل لفترات طويلة نظرًا لطبيعة حياتهم التى تتطلب منهم التواجد معظم فى أماكن التصوير من أجل أعمالهم الفنية، إضافة إلى الخروجات والسهرات والحفلات التى يجتمعون فيها.

وفى التقرير التالى نرصد لكم كيف يقضى الفنانين اوقاتهم فى الاسبوع الثالث على التوالى من العزل المنزلى. 

نانسى عجرم 
نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور برفقة عائلتها، مع قرب احتفالات عيد القيامة المجيد، في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكتبت نانسي عجرم: " شعنينة مبارك".

رجاء الجداوى 
نشرت الفنانة رجاء الجداوى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت الفنانة رجاء الجداوى تقرأ احدى الكتب. 

سيرين عبد النور 
نشرت الفنان سيرين عيد النور، صوره جديده لها تجمعها مع عائلتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وعلقت سيرين عبد النور قائله : " اليوم عيد الشعنينة والكورونا وما رح تغير جمعتنا وفرحتنا بحبكم ينهال عليكم #خليك_بالبيت ". 

عائشة بن احمد 
وحرصت الفنانة عائشة بن أحمد على قضاء وقتها في الرقص، وشاركت جمهورها بصور من إحدى رقصاتها عبر حسابها على موقع انستجرام.
وكتبت عائشة بن أحمد قائلة:" لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة ، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم".

رضوى الشربينى
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها من داخل منزلها وظهرت بالبيجامة وهى تجلس على الكنبة , وعلقت رضوى الشربينى على الصورة، قائلة: انه الحظر 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيرين عبد النور تهنئ والدتها بـ عيد الأم.. ورضوى الشربيني تعلق .. شاهد

سيرين عبد النور تشارك جمهورها صورة لها من المنزل.. شاهد

ابنة سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور ..شاهد

هكذا تقضي رجاء الجداوي أوقاتها في الحجر الصحي.. شاهد

سيرين عبد النور تواجه كورونا بـ عيد الشعنينه

بالأبيض المميز .. نانسي عجرم بإطلالة بسيطة برفقة عائلتها

ترشيحاتنا

طبيبة بمعهد الأورام تكشف تفاصيل إيقافها عن العمل بعد واقعة إصابات كورونا.. فيديو

اليابان تكشف عن عقار أثبت فاعلية في علاج فيروس كورونا.. تفاصيل

التعليم تشرح بالفيديو : كيف تستخدم المكتبة الرقمية في اعداد المشروعات البحثية ؟

عصام الحضري برفقة طارق حامد.. السد العالي يعتذر لجمهور الزمالك.. فيديو

شاهد .. كيف تجيب على المشروع البحثي من 3 ابتدائي وحتى 3 إعدادي

بعد ارتدائه حمالة صدر.. معلومات وتصريحات صادمة عن حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الرجال.. إليك أهم 5 نصائح يجب أتباعها عند دخولك المطبخ

جيب فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل السينابون خطوة بـ خطوة