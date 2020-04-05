فى الأسبوع الثالت.. كيف يقضي الفنانون أوقاتهم فى العزل المنزلى

يعانى عدد كبير من نجوم هذه الفترة من البقاء فى المنزل لفترة طويلة وهو ما يسمى بـ"العزل المنزلى"، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورورنا، ومعروف عن الفنانين أنهم ليسوا من هواة البقاء فى المنزل لفترات طويلة نظرًا لطبيعة حياتهم التى تتطلب منهم التواجد معظم فى أماكن التصوير من أجل أعمالهم الفنية، إضافة إلى الخروجات والسهرات والحفلات التى يجتمعون فيها.





وفى التقرير التالى نرصد لكم كيف يقضى الفنانين اوقاتهم فى الاسبوع الثالث على التوالى من العزل المنزلى.





نانسى عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور برفقة عائلتها، مع قرب احتفالات عيد القيامة المجيد، في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكتبت نانسي عجرم: " شعنينة مبارك".





رجاء الجداوى

نشرت الفنانة رجاء الجداوى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت الفنانة رجاء الجداوى تقرأ احدى الكتب.





سيرين عبد النور

نشرت الفنان سيرين عيد النور، صوره جديده لها تجمعها مع عائلتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت سيرين عبد النور قائله : " اليوم عيد الشعنينة والكورونا وما رح تغير جمعتنا وفرحتنا بحبكم ينهال عليكم #خليك_بالبيت ".





عائشة بن احمد

وحرصت الفنانة عائشة بن أحمد على قضاء وقتها في الرقص، وشاركت جمهورها بصور من إحدى رقصاتها عبر حسابها على موقع انستجرام.

وكتبت عائشة بن أحمد قائلة:" لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة ، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم".





رضوى الشربينى